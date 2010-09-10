Мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2153
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » Вчера, 18:56

У меня в доме есть небольшая комната для работы. Иногда приходится некоторые рабочие моменты решать дома. Стол до ужаса неудобный и хочу поменять. Так как помещение небольшое нахожусь в поиске легкого и невесомого стола. Если у вас есть что на примете, буду вам очень благодарна если поделитесь?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2154
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель

Сообщение zevc » Вчера, 22:56

Я ребенку студенту не так давно купила стол Авеню оримэкс. Рекомендую и вам его посмотреть. Качество просто потрясающее, будьте уверены, что он прослужит вам несколько лет точно. При этом он очень удобный, когда нет ребенка тоже иногда сажусь за него, чтобы решить рабочие моменты. Прочный, потому что изготовлен из массива дерева. Подойдет абсолютно к любому интерьеру и впишется в любую комнату. Можно использовать не только для рабочих моментов, но еще и для приема гостей. Рекомендую вам посмотреть стол авеню, он вам точно понравиться.
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