Сообщение klonik » Вчера, 18:56

У меня в доме есть небольшая комната для работы. Иногда приходится некоторые рабочие моменты решать дома. Стол до ужаса неудобный и хочу поменять. Так как помещение небольшое нахожусь в поиске легкого и невесомого стола. Если у вас есть что на примете, буду вам очень благодарна если поделитесь?