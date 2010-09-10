Техническая соль

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2153
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Техническая соль

Сообщение klonik » Вчера, 20:50

У нас дворник от ТСЖ, хороший мужчина, старательный. Сейчас просит определиться, чем будем сыпать дорожки – солью или песком. Я за соль, потому что она и эффективней, и грязи от нее нет, как от песка. Вот только хотелось бы цену этого удовольствия понимать, где посмотреть?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2154
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Техническая соль

Сообщение zevc » Вчера, 23:24

На сайте https://russand.ru/products/sol-tehnich ... ishhevaja/ есть цена за тонну соли технической, посмотрите. Вам, наверное, тоннами закупать не надо, можно обойтись мешками – в такой фасовке цена та же остается, плюс мешки без проблем можно в подвале хранить. Песок будет чуть дешевле, но я не могу сказать, что там разница прямо огромная. Плюс его хранить на улице, что уже подразумевает сложности с использованием.
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