Сообщение klonik » Вчера, 20:50

У нас дворник от ТСЖ, хороший мужчина, старательный. Сейчас просит определиться, чем будем сыпать дорожки – солью или песком. Я за соль, потому что она и эффективней, и грязи от нее нет, как от песка. Вот только хотелось бы цену этого удовольствия понимать, где посмотреть?