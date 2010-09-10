Техническая соль
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Техническая соль
У нас дворник от ТСЖ, хороший мужчина, старательный. Сейчас просит определиться, чем будем сыпать дорожки – солью или песком. Я за соль, потому что она и эффективней, и грязи от нее нет, как от песка. Вот только хотелось бы цену этого удовольствия понимать, где посмотреть?
Re: Техническая соль
На сайте https://russand.ru/products/sol-tehnich ... ishhevaja/ есть цена за тонну соли технической, посмотрите. Вам, наверное, тоннами закупать не надо, можно обойтись мешками – в такой фасовке цена та же остается, плюс мешки без проблем можно в подвале хранить. Песок будет чуть дешевле, но я не могу сказать, что там разница прямо огромная. Плюс его хранить на улице, что уже подразумевает сложности с использованием.
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