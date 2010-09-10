Кейтеринг
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Кейтеринг
Здравствуйте! У нас намечаются полевые игры за пределами Москвы. Будут приниматься участие много людей, мне бы хотелось организовать им горячее питание. Но я не знаю, как это лучше всего сделать. Если вы мне подскажите куда можно обратиться буду вам благодарна.
Re: Кейтеринг
Добрый день, обратитесь в «Товарищ Полковник», вот ссылка на этот сервис https://polkovnik-men.ru/nashe-oborudov ... ropriyatie . Наша компания тоже не так давно заказывала питание для людей в парке, так она очень хорошо со своей задачей справилась. Ведь у них для этого есть обученный персонал, все необходимое оборудование и атрибутика. Сейчас вот на улице холодно и при необходимости могут организовать зону обогрева. Если нет коммуникаций, то предоставят дизельные генераторы. То есть даже если ваше мероприятие будет проходить далеко от цивилизации компания сможет качественно и по всем правилам провести обслуживание. Рекомендую взять контакты компании на заметку. Потому что она предлагает большой спектр услуг, и я уверена, что они вам пригодятся в будущем.
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