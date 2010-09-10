Сообщение zevc » Сегодня, 12:06

Здравствуйте! У нас намечаются полевые игры за пределами Москвы. Будут приниматься участие много людей, мне бы хотелось организовать им горячее питание. Но я не знаю, как это лучше всего сделать. Если вы мне подскажите куда можно обратиться буду вам благодарна.