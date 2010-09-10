Душевая перегородка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Душевая перегородка

Сообщение klonik » 45 минут назад

Муж у меня сам решил собрать душевую, договорились с ним, что двери будут прозрачные. Когда планировали, не думала, что с покупкой дверей могут быть какие-то сложности. Теперь вот время подошло и не могу найти. Они отдельно вообще продаются, чтобы новые, не б/у?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Душевая перегородка

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Конечно, мы себе тут https://www.steklo-nsk.ru/services/dush ... rajdeniya/ брали стеклянные двери для душевой, вообще никаких проблем не возникло. Размеры разные, если нужного нет, то всегда можно заказать. И в магазинах отдельно двери видела, правда, это надо прямо в специализированные идти. Только качество там хуже, мне не понравилось – отсюда дверь прямо толстая, надежная, там же стекло тоненькое было.
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