Сообщение klonik » 45 минут назад

Муж у меня сам решил собрать душевую, договорились с ним, что двери будут прозрачные. Когда планировали, не думала, что с покупкой дверей могут быть какие-то сложности. Теперь вот время подошло и не могу найти. Они отдельно вообще продаются, чтобы новые, не б/у?