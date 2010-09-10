Как выигрывать у казино? Азербайджан
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Как выигрывать у казино? Азербайджан
Как можно сегодня выигрывать у онлайн казино? Существуют ли какие-то рабочие стратегии? Или это всё ерунда и остается надеяться только на удачу? Если я закину на депозит 500 манат, в какие слоты лучше играть? Лучше в какие-то одни или в разные? Приложение PinUp yukle и установил себе, хочу там попробовать. Читаю о нём много положительных отзывов.
Re: Как выигрывать у казино? Азербайджан
Подскажет кто-то?
Слышал про стратегию, в рамках которой нужно играть только в промежуток с 3 часов ночи до 5 утра, в это время вроде как слоты самые дающие.
Можете подтвердить или опровергнуть это?
Слышал про стратегию, в рамках которой нужно играть только в промежуток с 3 часов ночи до 5 утра, в это время вроде как слоты самые дающие.
Можете подтвердить или опровергнуть это?
2 сообщения • Страница 1 из 1
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