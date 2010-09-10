Сообщение Buneyaz » Сегодня, 04:06

Подскажет кто-то?

Слышал про стратегию, в рамках которой нужно играть только в промежуток с 3 часов ночи до 5 утра, в это время вроде как слоты самые дающие.

Можете подтвердить или опровергнуть это?