Сообщение zevc » Сегодня, 11:31

Девчат, подскажите надежный автосервис, где можно провести диагностику автомобиля перед дальним путешествием. У нас в семье запланирована поездка к морю, и я волнуюсь, чтобы все прошло без технических неполадок.