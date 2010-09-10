Автосервис
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Автосервис
Девчат, подскажите надежный автосервис, где можно провести диагностику автомобиля перед дальним путешествием. У нас в семье запланирована поездка к морю, и я волнуюсь, чтобы все прошло без технических неполадок.
Re: Автосервис
Привет! Совсем недавно была на аналогичной волне! Чтобы быть уверенной в исправности машины перед поездкой, советую тебе обратиться в автосервис Новокосино. Их диагностика на высоте! Отлично разбираются в автоэлектрике и всесторонне проверят твоего железного коня.
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