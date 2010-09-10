Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2159
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:52

Подскажите, пожалуйста, что делать при затяжном гайморите? Постоянные боли, заложенность носа, головные боли достали! Какие современные методы лечения существуют для взрослых? Хочу найти достоверную информацию от профессионалов.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2158
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:31

Привет! Специально для тебя нашла классную статью здесь. Очень подробный материал о гайморите, который написан понятным языком. Уверена, тебе поможет разобраться во всех нюансах и найти правильное решение. Но лучше конечно обратиться к врачу.
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