Покупка авто
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Покупка авто
Всем привет! Планируем поменять свой старенький автомобиль. На новый, конечно, не накопили) Кто может подсказать, где в Москве есть салон с большим выбором автомобилей б/у?
Re: Покупка авто
Добрый день! А в Рольф не обращались? Мне, кажется, там самый большой выбор. И салонов у них несколько по городу. Там есть и новые автомобили, и автомобили с пробегом . Очень удобно, что на сайте сразу можно подобрать необходимые автомобили и целенаправленно потом ехать. Компания на рынке много лет пользуется репутацией, поэтому смело обращайтесь туда.
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