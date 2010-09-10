Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2159
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Сегодня, 12:36

Всем привет! Планируем поменять свой старенький автомобиль. На новый, конечно, не накопили) Кто может подсказать, где в Москве есть салон с большим выбором автомобилей б/у?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2158
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » 35 минут назад

Добрый день! А в Рольф не обращались? Мне, кажется, там самый большой выбор. И салонов у них несколько по городу. Там есть и новые автомобили, и автомобили с пробегом . Очень удобно, что на сайте сразу можно подобрать необходимые автомобили и целенаправленно потом ехать. Компания на рынке много лет пользуется репутацией, поэтому смело обращайтесь туда.
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