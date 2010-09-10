Казино
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Казино
Хотим с подругой проверить везение, решили, что рулетка станет для этого лучшим выбором. Зашли в интернет, оказалось, что казино не одно и даже не десять. Зашли на несколько, ничего не поняли, поэтому я пришла на форум – расскажите, где играете и советуете ли свое казино новичкам?
Re: Казино
Играю тут https://bcgamecryptocasino.com/ , новичкам советую, но при этом советую не увлекаться. Кто бы что не говорил, но выигрыш во многом определяет удача и везение. Они приходят внезапно и так же внезапно исчезают. То есть если вдруг вам начало везти, то не пропустите тот момент, когда везение начнет заканчиваться – иначе есть риск проиграть весь депозит, что не способствует хорошему настроению.
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