Сообщение klonik » Вчера, 15:23

Хотим с подругой проверить везение, решили, что рулетка станет для этого лучшим выбором. Зашли в интернет, оказалось, что казино не одно и даже не десять. Зашли на несколько, ничего не поняли, поэтому я пришла на форум – расскажите, где играете и советуете ли свое казино новичкам?