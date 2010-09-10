Казино

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2160
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Казино

Сообщение klonik » Вчера, 15:23

Хотим с подругой проверить везение, решили, что рулетка станет для этого лучшим выбором. Зашли в интернет, оказалось, что казино не одно и даже не десять. Зашли на несколько, ничего не поняли, поэтому я пришла на форум – расскажите, где играете и советуете ли свое казино новичкам?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2161
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Казино

Сообщение zevc » Вчера, 19:06

Играю тут https://bcgamecryptocasino.com/ , новичкам советую, но при этом советую не увлекаться. Кто бы что не говорил, но выигрыш во многом определяет удача и везение. Они приходят внезапно и так же внезапно исчезают. То есть если вдруг вам начало везти, то не пропустите тот момент, когда везение начнет заканчиваться – иначе есть риск проиграть весь депозит, что не способствует хорошему настроению.
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