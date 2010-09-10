Сообщение Upellesin » Вчера, 18:16

Не надо только преувеличивать, что без искусственного интеллекта нельзя создать цепляющий текст. Есть хорошие авторы, которые помогают маркетологам, которые так напишут, что никакая нейросеть в жизни не дотянется до их уровня.