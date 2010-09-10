Нейросеть для Контент-Плана
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Нейросеть для Контент-Плана
Кто использует нейросеть для контент-плана? Я никогда не пробовала, но очень хочется попробовать. Но прежде бы хотелось услышать мнение бывалых пользователей. Что вы вообще можете сказать про это?
Re: Нейросеть для Контент-Плана
Сейчас нейросеть для Контент-Плана является незаменим помощником для любого маркетолога или бизнесмена. Многие продолжают все равно сейчас работать самостоятельно без применения нейросетей. А я вот давно уже использую, еще с того времени, как только появилась вообще нейросеть. Применяя нейросети при разработке текстовых материалов, я упрощаю разработку стратегии публикаций. Искусственный интеллект помогает мне анализировать актуальные тренды и предпочтения моей аудитории. Создать уникальный и цепляющий текст вряд ли можно создать без искусственного интеллекта сейчас. Я нейросеть использую, но только в качестве помощника. Чтобы взять уникальную идею в разработку и поработать над ней. Но несмотря на это готовые результаты пока 100% все-таки использовать боюсь.
Re: Нейросеть для Контент-Плана
Не надо только преувеличивать, что без искусственного интеллекта нельзя создать цепляющий текст. Есть хорошие авторы, которые помогают маркетологам, которые так напишут, что никакая нейросеть в жизни не дотянется до их уровня.
Re: Нейросеть для Контент-Плана
Не дорос ещё искусственный интеллект до того уровня, чтобы полностью выполнять твою работу. И это, наверное, хорошо. А то если нейросеть заменит человеческий труд, то человечество вымрет. А вот как помощник ИИ очень даже хорош. Идей массу может генерировать и вариантов развития событий. Я использую в работе ГПТ чат https://pr-cy.ru/chat-gpt/ . Более развитая и универсальная нейронка, предназначенная для решения разных задач.
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