Нейросеть для Контент-Плана

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2370
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Нейросеть для Контент-Плана

Сообщение zevc » 24 дек 2024, 13:24

Кто использует нейросеть для контент-плана? Я никогда не пробовала, но очень хочется попробовать. Но прежде бы хотелось услышать мнение бывалых пользователей. Что вы вообще можете сказать про это?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2371
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Нейросеть для Контент-Плана

Сообщение klonik » 24 дек 2024, 18:21

Сейчас нейросеть для Контент-Плана является незаменим помощником для любого маркетолога или бизнесмена. Многие продолжают все равно сейчас работать самостоятельно без применения нейросетей. А я вот давно уже использую, еще с того времени, как только появилась вообще нейросеть. Применяя нейросети при разработке текстовых материалов, я упрощаю разработку стратегии публикаций. Искусственный интеллект помогает мне анализировать актуальные тренды и предпочтения моей аудитории. Создать уникальный и цепляющий текст вряд ли можно создать без искусственного интеллекта сейчас. Я нейросеть использую, но только в качестве помощника. Чтобы взять уникальную идею в разработку и поработать над ней. Но несмотря на это готовые результаты пока 100% все-таки использовать боюсь.
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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Re: Нейросеть для Контент-Плана

Сообщение Upellesin » Вчера, 18:16

Не надо только преувеличивать, что без искусственного интеллекта нельзя создать цепляющий текст. Есть хорошие авторы, которые помогают маркетологам, которые так напишут, что никакая нейросеть в жизни не дотянется до их уровня.
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Нейросеть для Контент-Плана

Сообщение Fabos » Вчера, 18:25

Не дорос ещё искусственный интеллект до того уровня, чтобы полностью выполнять твою работу. И это, наверное, хорошо. А то если нейросеть заменит человеческий труд, то человечество вымрет. А вот как помощник ИИ очень даже хорош. Идей массу может генерировать и вариантов развития событий. Я использую в работе ГПТ чат https://pr-cy.ru/chat-gpt/ . Более развитая и универсальная нейронка, предназначенная для решения разных задач.
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