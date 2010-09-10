Печать пакетов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2165
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Печать пакетов

Сообщение zevc » Сегодня, 14:30

Девочки, привет! Подскажите, как сделать выгодно фирменные пакеты? У меня есть свой небольшой магазинчик одежды и мне бы хотелось, чтобы были фирменные пакеты. Может быть где-то заказать можно, ведь я никогда не сталкивалась с этим?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2164
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Печать пакетов

Сообщение klonik » Сегодня, 19:04

Привет, а у меня магазинчик небольшой косметики. Мне очень нравится, когда покупатели приходят, и я их покупки складываю в фирменные бумажные пакеты. Это смотрится очень оригинально и необычно. При этом является рекламой, ведь на такой пакет обращают внимание. Закажите печать на бумажных пакетах тоже, тем более для вещей они прекрасно подойдут. Стоит недорого, но зато очень красиво смотрится. Сейчас без так скажем маркетинговых ходов вообще никак не обойтись, потому что даже пакеты обычные и то могут влиять на прибыль компании. Но я вам рекомендую сделать печать на пакетах, когда все персонализировано все равно смотрится хорошо.
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