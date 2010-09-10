Сообщение zevc » Сегодня, 14:30

Девочки, привет! Подскажите, как сделать выгодно фирменные пакеты? У меня есть свой небольшой магазинчик одежды и мне бы хотелось, чтобы были фирменные пакеты. Может быть где-то заказать можно, ведь я никогда не сталкивалась с этим?