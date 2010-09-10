Сообщение zevc » Сегодня, 15:59

Всем привет! Собираемся с детьми 4-6 лет отдохнуть на Кипре. Мне сказали, что там можно взять в аренду игрушки, кроватки детские и многое другое для комфортного времяпровождения детей. Подскажите, куда мне с этим вопросом обращаться?