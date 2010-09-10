Детские вещи на Кипре
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Детские вещи на Кипре
Всем привет! Собираемся с детьми 4-6 лет отдохнуть на Кипре. Мне сказали, что там можно взять в аренду игрушки, кроватки детские и многое другое для комфортного времяпровождения детей. Подскажите, куда мне с этим вопросом обращаться?
Re: Детские вещи на Кипре
Привет, да, очень удобно, что есть на Кипре компания, которая предоставляет аренду детских вещей и оборудование. Можете обратиться вот в эту компанию https://rentcyprus.online . Мы с мужем и ребенком, когда ездили тоже к ним обращались. На самом деле они нас, да и не только нас, а многих отдыхающих очень выручают. Удобно, что есть доставка и по стоимости вроде как недорого. Сервис, конечно у них потрясающий. Рекомендую обратиться вам к ним, если вы соберетесь на Кипр отдыхать с ребенком. Все равно вам понадобится кроватка и коляска, чтобы ребенок чувствовал себя тоже комфортно. В общем, обращайтесь к ним, к них хороший сервис вам точно понравиться.
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