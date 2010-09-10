Сообщение zevc » Сегодня, 13:19

Добрый день, говорят в Казани есть очень хорошая транспортная компания «Блэк». Кто-нибудь пользовался услугами этой компании? Стоит с ней или нет затевать переезд. Буду вам признательна за любую информацию по этому вопросу.