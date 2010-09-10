Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Добрый день, говорят в Казани есть очень хорошая транспортная компания «Блэк». Кто-нибудь пользовался услугами этой компании? Стоит с ней или нет затевать переезд. Буду вам признательна за любую информацию по этому вопросу.
Re: Грузоперевозки
Здравствуйте, компания «Блэк» действительно очень известная компания. Потому что она занимается грузоперевозками не только частных лиц, но и целых компаний. Даже к ним обращаются крупные организации, чтобы осуществили переезд. Если хотите больше узнать информации об этой транспортной компании, можете это сделать на этом сайте https://tooglik.ru/perevozka-transportn ... ey-kazani/ . А так у меня сестра переезжала из района в центр и обращалась к ним. У них нет такого, что человек и грузчик, и водитель. Каждый выполняется свою работу. Грузчик загружает, а водитель водит автомобиль. Поэтому каждый знает свою работу, все происходит оперативно и аккуратно.
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