Сообщение klonik » Сегодня, 14:29

Третий раз на ВБ заказываю бытовую химию для дома – не дешевую, между прочим, и третий раз приходит подделка. На продавцов жаловалась, в поддержку писала, везде ноль реакции. Больше, понятно, там покупать не буду. А где? В магазинах ассортимент унылый.