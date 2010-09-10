Подскажите
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Подскажите
Третий раз на ВБ заказываю бытовую химию для дома – не дешевую, между прочим, и третий раз приходит подделка. На продавцов жаловалась, в поддержку писала, везде ноль реакции. Больше, понятно, там покупать не буду. А где? В магазинах ассортимент унылый.
Re: Подскажите
Ой, я давно на ягодках ничего не беру, все через Интернет Магазин Домовой Маркет заказываю. Потому что да, года два назад начали продавать откровенную паль, маркетплейсу на это все равно, на неоригинальный товар могли плашку выдать, что все оригинально. Ну и, собственно говоря, нашла альтернативу. Пока ни разу не столкнулась с тем, что по качеству что-то не то, все штрихкода бьются.
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