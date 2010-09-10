Выкуп авто

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2168
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Выкуп авто

Сообщение klonik » Сегодня, 16:50

Привет! Вопрос к тем, кто уже продавал машину: мне срочно нужно продать мою старенькую "ласточку", но времени совсем нет заниматься ее рекламой и продажей. Может быть, кто-то знает, где это можно сделать быстро и без лишних хлопот?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2169
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Выкуп авто

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Здравствуйте! Недавно оказалась в похожей ситуации и очень выручила компания на сайте https://выкупим-автомобиль.online/ . Они работают с выкупом автомобилей в Москве и делают это быстро: приезжают к вам, проводят оценку и выплачивают деньги в день обращения. Что понравилось, так это вежливость и профессионализм сотрудников, никаких подводных камней, всё максимально прозрачно.
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