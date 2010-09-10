Выкуп авто
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Выкуп авто
Привет! Вопрос к тем, кто уже продавал машину: мне срочно нужно продать мою старенькую "ласточку", но времени совсем нет заниматься ее рекламой и продажей. Может быть, кто-то знает, где это можно сделать быстро и без лишних хлопот?
Re: Выкуп авто
Здравствуйте! Недавно оказалась в похожей ситуации и очень выручила компания на сайте https://выкупим-автомобиль.online/ . Они работают с выкупом автомобилей в Москве и делают это быстро: приезжают к вам, проводят оценку и выплачивают деньги в день обращения. Что понравилось, так это вежливость и профессионализм сотрудников, никаких подводных камней, всё максимально прозрачно.
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