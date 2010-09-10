Сообщение klonik » Сегодня, 16:50

Привет! Вопрос к тем, кто уже продавал машину: мне срочно нужно продать мою старенькую "ласточку", но времени совсем нет заниматься ее рекламой и продажей. Может быть, кто-то знает, где это можно сделать быстро и без лишних хлопот?