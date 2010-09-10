Сообщение zevc » Сегодня, 10:10

Здравствуй, девушки! Кто недавно оформлял подарок на юбилей или свадьбу, подскажите, что можно подарить, чтобы было и красиво, и с душой? Я в растерянности, столько вариантов, но хочется, чтобы подарок был особенным и запомнился на долгие годы.