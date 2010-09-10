Подскажите
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Подскажите
Здравствуй, девушки! Кто недавно оформлял подарок на юбилей или свадьбу, подскажите, что можно подарить, чтобы было и красиво, и с душой? Я в растерянности, столько вариантов, но хочется, чтобы подарок был особенным и запомнился на долгие годы.
Re: Подскажите
Привет! Я сама всегда стремлюсь выбрать необычные и значимые подарки. Недавно нашла прекрасное решение - матрешка ручной работы. Это не просто сувенир, а настоящее произведение искусства. В этом интернет-магазине можно купить уникальные матрешки, которые прекрасно подойдут в качестве памятного подарка. Они очень красивые и несут в себе глубокий символизм.
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