Косметика
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Косметика
Привет всем! Много слышу лестных отзывов о средствах для укрепления волос инсайт. Хотелось бы услышать мнение профессионалов, действительно ли они так хороши?
Re: Косметика
Здравствуйте! Уже несколько лет применяем Инсайт профэшнл в своей практике. Неизвестно, конечно, насколько чудесных результатов вы ждёте, но положительный эффект есть точно. Вот здесь www.insight-professional.ru коллеги-стилисты делятся своими отзывами. Красителям отдельно поставила бы «пять с плюсом» – очень качественные средства!
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