Косметика

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2171
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Косметика

Сообщение klonik » Сегодня, 14:21

Привет всем! Много слышу лестных отзывов о средствах для укрепления волос инсайт. Хотелось бы услышать мнение профессионалов, действительно ли они так хороши?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2172
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Косметика

Сообщение zevc » 42 минуты назад

Здравствуйте! Уже несколько лет применяем Инсайт профэшнл в своей практике. Неизвестно, конечно, насколько чудесных результатов вы ждёте, но положительный эффект есть точно. Вот здесь www.insight-professional.ru коллеги-стилисты делятся своими отзывами. Красителям отдельно поставила бы «пять с плюсом» – очень качественные средства!
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