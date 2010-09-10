Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Доброго дня! Собираем команду для участия в спортивном марафоне, и задумались о том, где обеспечить еду для участников. Важны надежность и качество, чтобы все остались довольны.
Re: Кейтеринг
Привет! Я организовывала питание для участников корпоративного спортивного соревнования, и этот опыт был полезным. Нашли отличную компанию через сайт https://kp125.ru/vyezdnoe-pitanie-na-sp ... j-i-sobak/ . Все оказалось именно так, как обещали: вкусно, быстро и с вниманием к каждому участнику. Ребята не подводят, рекомендую!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость