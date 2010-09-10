Кейтеринг

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2171
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 14:51

Доброго дня! Собираем команду для участия в спортивном марафоне, и задумались о том, где обеспечить еду для участников. Важны надежность и качество, чтобы все остались довольны.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2172
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кейтеринг

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Привет! Я организовывала питание для участников корпоративного спортивного соревнования, и этот опыт был полезным. Нашли отличную компанию через сайт https://kp125.ru/vyezdnoe-pitanie-na-sp ... j-i-sobak/ . Все оказалось именно так, как обещали: вкусно, быстро и с вниманием к каждому участнику. Ребята не подводят, рекомендую!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость