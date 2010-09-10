Приглашения
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Приглашения
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сервис, где можно сделать пригласительные самостоятельно? Что-то искала в интернете и ничего подходящего нет. Я имею в виду, чтобы можно было отправить пригласительное на юбилей электронной почтой или в социальных сетях.
Re: Приглашения
Добрый день, вот сервис https://justinvite.ru , который предлагает создать онлайн-шаблон. Очень удобно на самом деле, что он есть. Потому что нет никакой бумажной волокиты. Создал пригласительное какое вам больше понравилось и отправил гостям по электронной почте или в мессенджере. Не нужно лично перед праздником встречаться гостями или отправлять Почтой пригласительные. Я, когда выходила замуж мы сами ходили по гостям и лично отдавали открытки. Это очень по времени затратное дело, а перед свадьбой его не так много было. А дочь, когда выходила замуж уже самостоятельно создавала и все электронным способом отправляла очень удобно на самом деле.
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