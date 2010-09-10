Сообщение zevc » Сегодня, 14:09

Здравствуйте, подскажите пожалуйста сервис, где можно сделать пригласительные самостоятельно? Что-то искала в интернете и ничего подходящего нет. Я имею в виду, чтобы можно было отправить пригласительное на юбилей электронной почтой или в социальных сетях.