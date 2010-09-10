Зоопространство
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Зоопространство
Здравствуйте! Планирую посетить в ближайшее время эко-ферму, но хочется узнать, какие животные там есть и какие услуги предоставляются. Может, кто-то подскажет подходящий ресурс с этой информацией?
Re: Зоопространство
Привет! Ты можешь ознакомиться с потрясающей эко-фермой в Подмосковье с разнообразием животных и отличной программой на день. Если хочешь узнать все подробности об этом месте, рекомендую заглянуть тут. Там есть много полезной информации и практичных советов, которые точно помогут с планированием.
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