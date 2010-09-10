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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2174 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Зоопространство Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 15:10 Здравствуйте! Планирую посетить в ближайшее время эко-ферму, но хочется узнать, какие животные там есть и какие услуги предоставляются. Может, кто-то подскажет подходящий ресурс с этой информацией? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2173 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Зоопространство Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 17:55 Привет! Ты можешь ознакомиться с потрясающей эко-фермой в Подмосковье с разнообразием животных и отличной программой на день. Если хочешь узнать все подробности об этом месте, рекомендую заглянуть тут . Там есть много полезной информации и практичных советов, которые точно помогут с планированием. Вернуться к началу

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