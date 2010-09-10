Зоопространство

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2174
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Зоопространство

Сообщение zevc » Сегодня, 15:10

Здравствуйте! Планирую посетить в ближайшее время эко-ферму, но хочется узнать, какие животные там есть и какие услуги предоставляются. Может, кто-то подскажет подходящий ресурс с этой информацией?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2173
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Зоопространство

Сообщение klonik » Сегодня, 17:55

Привет! Ты можешь ознакомиться с потрясающей эко-фермой в Подмосковье с разнообразием животных и отличной программой на день. Если хочешь узнать все подробности об этом месте, рекомендую заглянуть тут. Там есть много полезной информации и практичных советов, которые точно помогут с планированием.
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