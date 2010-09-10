BASE Барбершоп

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

BASE Барбершоп

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:20

Что можете сказать про барбершоп BASE в Харькове который находится по адресу Мироносицька, 79 https://basekharkiv.com.ua/ ? Стрижку машинкой там стильно делают? Муж хочет сходить к ним перед праздниками.
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