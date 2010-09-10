Покупка сумочки
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Покупка сумочки
Девушки, нужен совет! Подыскиваю стильную и удобную сумку, которую можно носить каждый день. Чтобы была оригинальная и в самых разных цветах. Кто знает хорошие варианты?
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