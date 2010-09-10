Покупка сумочки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2176
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка сумочки

Сообщение klonik » Сегодня, 13:39

Девушки, нужен совет! Подыскиваю стильную и удобную сумку, которую можно носить каждый день. Чтобы была оригинальная и в самых разных цветах. Кто знает хорошие варианты?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2177
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка сумочки

Сообщение zevc » Сегодня, 17:40

Привет, могу помочь с выбором! Обрати внимание на сумки Marc Jacobs Snapshot, вот их сайт: https://marcjacobs-russia.ru/snapshot.html . Это именно то, что ты ищешь! Они одновременно компактные и многофункциональные, а еще у них потрясающий дизайн. Я просто обожаю свою - это мое идеальное дополнение к гардеробу. И цвета можно подобрать на любой вкус, от спокойных до супер-ярких.
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