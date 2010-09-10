Швейное оборудование

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2176
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Швейное оборудование

Сообщение klonik » Сегодня, 14:37

Здравствуйте! У меня подруга занимается пошивом автомобильных чехлов на заказ, у нее совсем небольшой цех. Недавно просила помочь найти оборудование для повышения производительности. Кто-нибудь знает, где можно посмотреть что-то подходящее?
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