Сообщение klonik » Сегодня, 14:37

Здравствуйте! У меня подруга занимается пошивом автомобильных чехлов на заказ, у нее совсем небольшой цех. Недавно просила помочь найти оборудование для повышения производительности. Кто-нибудь знает, где можно посмотреть что-то подходящее?