Швейное оборудование
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Швейное оборудование
Здравствуйте! У меня подруга занимается пошивом автомобильных чехлов на заказ, у нее совсем небольшой цех. Недавно просила помочь найти оборудование для повышения производительности. Кто-нибудь знает, где можно посмотреть что-то подходящее?
Re: Швейное оборудование
Приветствую. Мы с сестрой тоже начинали с малого, теперь расширились. Оборудование для стегания и пошива чехлов берем на https://швейавтоматика.рф . У них даже есть машины, специально разработанные для чехлов, стульев и другой мягкой обивки. Можете зайти и узнать подробнее.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей