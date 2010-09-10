Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2176
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 24 минуты назад

Помогите решить проблему с постоянно перезагрузкой игры в казино. Время перезагрузки произвольное, не связано ни с игрой, ни с текущим моментом. Поддержка говорит, что нужно телефон проверять, возможно, что из-за нехватки памяти такое происходит. Но с памятью все ок, что это еще может быть?
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