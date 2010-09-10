Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2176
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:20

Помогите решить проблему с постоянно перезагрузкой игры в казино. Время перезагрузки произвольное, не связано ни с игрой, ни с текущим моментом. Поддержка говорит, что нужно телефон проверять, возможно, что из-за нехватки памяти такое происходит. Но с памятью все ок, что это еще может быть?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2177
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:31

Да что угодно, начиная от системного сбоя и заканчивая вирусом в вашем телефоне. По хорошему нужно нести на диагностику к специалисту, который именно в начинке разбирается. Он телефон потестит, если надо, то почистит. А так пока можете скачать приложение https://bcgame-winner.com/ , чтобы играть без сбоев – приложения, как правило, более стабильны даже при плохом интернет-соединении. Кстати, проблема и в интернете может быть.
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