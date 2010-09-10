Юридические услуги
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Юридические услуги
Добрый день, подскажите какая компания предлагает квалифицированные юридические услуги бизнесу? Ника не могу найти надежную компанию, которая поможет мне с некоторыми вопросами. В общем, если знаете такую прошу посоветовать мне.
Re: Юридические услуги
Здравствуйте, юридические услуги предоставляет компания Омни Лигал. Мы обращались к ней, чтобы юристы предоставили нам комплексную правовую поддержку бизнеса. Специалисты тут работают действительно квалифицированные и при этом услуги по стоимости выходят не очень дорого. Заключается договор, что вызывает большую надежность эта компания. Если вы даже вы находитесь не в крупном российском городе может обращаться к ним. Потому что компания обеспечивает полный спектр юридических услуг для бизнеса любого масштаба по всей России.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей