Промышленные полы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2179
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Промышленные полы

Сообщение zevc » 18 минут назад

Всем привет! Моя подруга недавно открыла бизнес, связанный с производством. В их помещениях надо срочно обновить полы. Она просит совета, где найти профи, чтобы недорого, но качественно.
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