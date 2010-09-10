Промышленные полы
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Промышленные полы
Всем привет! Моя подруга недавно открыла бизнес, связанный с производством. В их помещениях надо срочно обновить полы. Она просит совета, где найти профи, чтобы недорого, но качественно.
Re: Промышленные полы
Привет! Знаю отличных специалистов, они представлены на сайте https://fortpol.ru/ . Устройство и ремонт полов – их профиль. Мы им доверили основной склад год назад, когда было нужно сделать покрытие, выдерживающее интенсивную нагрузку от техники. Сроки были соблюдены, и качество впечатляет. Плюс они хорошую гарантию дают – дополнительный бонус!
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