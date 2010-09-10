Расписание автобуса Одесса Черновцы

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Расписание автобуса Одесса Черновцы

Сообщение Шапошникова » Вчера, 17:54

Может кто-то знает достоверное расписание автобуса Одесса Черновцы на ближайшую неделю? Приехала к родителям в гости и теперь хочу понять как я могу без проблем уехать от с Одессы в эти праздничные дни. Мне говорили ходят регулярно автобусы от AUTOBOS GROUP. Кто ими ездил как вам?
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