Сообщение klonik » Сегодня, 13:06

Девочки, хочу найти куда обратиться для изготовления эксклюзивных костеров для кофейни. Планирую раздавать их в рекламных целях и хочу, чтобы они были стильные и красивые, а главное - с логотипом.