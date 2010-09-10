Костеры с логотипом
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Костеры с логотипом
Девочки, хочу найти куда обратиться для изготовления эксклюзивных костеров для кофейни. Планирую раздавать их в рекламных целях и хочу, чтобы они были стильные и красивые, а главное - с логотипом.
Re: Костеры с логотипом
Привет, дорогая! Я недавно заказывала нечто подобное, и у меня остались только положительные впечатления. Советую тебе костеры с логотипом на заказ купить в компании Азимут. Они делают бизнес-сувениры на высшем уровне, продукция качественная, а цены адекватные. Обратись к ним, и не пожалеешь!
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