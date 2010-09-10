Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, а как-нибудь можно идентифицировать источники списаний с моего счета? Говорят, что совсем недавно появился какой-то сервис. Буду вам очень признательна, если подскажите. Просто сама ничего найти не смогла хорошего.
Re: Подскажите
Добрый день, попробуйте вот этот сервис https://chtoeto.ru . Мне кажется, что он вам будет очень удобен. Я недавно начала им пользоваться и сразу было обнаружено несколько ненужных подписок. Потому что у меня все время списывали деньги. Если честно мне очень понравился этот сервис. Если бы не он, я бы так и платила не зная даже, о не нужной подписки. Я вот даже не помню, что подключала ее. А может мне как-то ее автоматически подписали. Поэтому сервис я считаю классный, жаль только о ней еще не все знают. А так бы как классно было, если бы все смогли контролировать свои подписки и денежные списания. Попробуйте этот сервис, обязательно вам понравится.
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