Трубы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2186
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Трубы

Сообщение zevc » Сегодня, 14:07

Хотим полностью в квартире поменять трубы отопления. Хотелось бы приобрести трубы и фитинги по выгодной цене. Может быть вы мне подскажите, куда обратиться за покупкой? Ведь очень много где продается, но хотелось качественные приобрести.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2185
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Трубы

Сообщение klonik » Сегодня, 16:45

Посмотрите тут https://nordstmgk.ru/truby-i-fitingi , мы в этом магазине брали. Ассортимент довольно-таки широкий и можно найти абсолютно любую трубу и фитинг. Диаметр труб представлен большой, поэтому смело можете обращаться к ним. По качеству никаких претензий нет, поэтому могу смело рекомендовать вам обратиться сюда. Тут представлены трубы известных и ведущих производителей. Поэтому по поводу качествам вообще можете не переживать. Мы сами тут покупаем, поэтому я могу с уверенностью сказать качество действительно очень хорошего качества. Насколько мне известно компания на рынке уже более 20 лет и радует своим качеством клиентов.
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