Сообщение zevc » Сегодня, 14:07

Хотим полностью в квартире поменять трубы отопления. Хотелось бы приобрести трубы и фитинги по выгодной цене. Может быть вы мне подскажите, куда обратиться за покупкой? Ведь очень много где продается, но хотелось качественные приобрести.