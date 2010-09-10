Трубы
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Трубы
Хотим полностью в квартире поменять трубы отопления. Хотелось бы приобрести трубы и фитинги по выгодной цене. Может быть вы мне подскажите, куда обратиться за покупкой? Ведь очень много где продается, но хотелось качественные приобрести.
Re: Трубы
Посмотрите тут https://nordstmgk.ru/truby-i-fitingi , мы в этом магазине брали. Ассортимент довольно-таки широкий и можно найти абсолютно любую трубу и фитинг. Диаметр труб представлен большой, поэтому смело можете обращаться к ним. По качеству никаких претензий нет, поэтому могу смело рекомендовать вам обратиться сюда. Тут представлены трубы известных и ведущих производителей. Поэтому по поводу качествам вообще можете не переживать. Мы сами тут покупаем, поэтому я могу с уверенностью сказать качество действительно очень хорошего качества. Насколько мне известно компания на рынке уже более 20 лет и радует своим качеством клиентов.
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