Сообщение zevc » Сегодня, 14:18

Скажите, а где вы покупаете в Беларуси сантехнику и комплектующие к ней? Может быть где-то сейчас проходят акции и скидки? Подскажите, а то даже не знаю какой магазин мне рассматривать к покупке.