Пикосекундный лазер

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2186
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Пикосекундный лазер

Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

Здравствуйте, где можно купить пикосекундный лазер для косметического кабинета? Хочу, чтобы у меня в салоне такой был аппарат. Но только не знаю, где лучше всего его приобрести. Может быть вы где-то его покупали и можете мне посоветовать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2185
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Пикосекундный лазер

Сообщение klonik » Сегодня, 17:00

Добрый день, мы уже давно работаем с таким аппаратом. Очень крутой, современный и легкий в работе аппарат. П своим характеристикам он действительно эффективный. Например, клиентка буквально за несколько сеансов смогла избавиться от небольшой татуировки. Конечно, след остался от нее, но еще небольшая шлифовка и следа не останется. От шрамов, особенно от пост акне тоже хорошо справляется. По крайней мере клиенты очень рады, чтобы у нас появился такой лазер. Если хотите тоже, чтобы он вас был. Рекомендую пикосекундный лазер купить тут https://picosure.ru/ . Попробуйте обратиться к представителям и уточнить всю информацию.
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