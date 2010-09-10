Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

Здравствуйте, где можно купить пикосекундный лазер для косметического кабинета? Хочу, чтобы у меня в салоне такой был аппарат. Но только не знаю, где лучше всего его приобрести. Может быть вы где-то его покупали и можете мне посоветовать?