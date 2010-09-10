Сообщение zevc » Сегодня, 16:10

Добрый день, нужно перевезти некоторые вещи из Балаково в Москву. Не знаю к кому можно обратиться с этим вопросом. Может быть, вы мне подскажите надежную компанию по грузоперевозкам?