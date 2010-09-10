Грузоперевозки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2185
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Грузоперевозки

Сообщение klonik » Сегодня, 17:12

Добрый день, нужно перевезти некоторые вещи из Балаково в Москву. Не знаю к кому можно обратиться с этим вопросом. Может быть, вы мне подскажите надежную компанию по грузоперевозкам?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2186
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Грузоперевозки

Сообщение zevc » Сегодня, 17:12

Здравствуйте, обратитесь сюда https://balakovo.tkblack.ru . Я сама живу в городе Балаково, а моя дочь не так давно переехала в Казань. Так мы из этой компании арендовали грузчиков и автомобиль, чтобы перевезли все вещи в Казань. Вышло вообще бюджетно, мне кажется если мы сами организовывали транспортировку вышло бы гораздо дороже еще. Вы попробуйте связаться с менеджером компании по грузоперевозкам и обсудить все вопросы. После чего вы сможете уже решить обращаться или нет. А вообще рассчитать примерную стоимость можно дистанционно. Вы можете обратиться в компанию и получить сразу же ответ. Очень удобно и выгодно на самом деле. Рекомендую вам обратиться в транспортную компанию «Блэк».
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