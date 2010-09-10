Подскажите
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Подскажите
Ребят, привет! Подскажите, сейчас вообще где-то можно приобрести оптический прицел? Что-то искали и не могли никак найти. Если подскажите, мы вам очень будем благодарны за информацию. Ведь они нужны, чтобы позволять поражать цель на больших дистанциях.
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