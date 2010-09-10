Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:33

Ребят, привет! Подскажите, сейчас вообще где-то можно приобрести оптический прицел? Что-то искали и не могли никак найти. Если подскажите, мы вам очень будем благодарны за информацию. Ведь они нужны, чтобы позволять поражать цель на больших дистанциях.
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