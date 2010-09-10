Сообщение klonik » Сегодня, 14:33

Ребят, привет! Подскажите, сейчас вообще где-то можно приобрести оптический прицел? Что-то искали и не могли никак найти. Если подскажите, мы вам очень будем благодарны за информацию. Ведь они нужны, чтобы позволять поражать цель на больших дистанциях.