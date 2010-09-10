Подскажите
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Подскажите
Ребят, привет! Подскажите, сейчас вообще где-то можно приобрести оптический прицел? Что-то искали и не могли никак найти. Если подскажите, мы вам очень будем благодарны за информацию. Ведь они нужны, чтобы позволять поражать цель на больших дистанциях.
Re: Подскажите
Привет, сейчас не так просто купить оптический прицел. Очень востребованное оборудование, которое сейчас пользуется спросом. Я вам могу оптический прицел цена купить в оружейном магазине «Арсенал». Кроме прицела можно тут найти и армейскую одежду, и дополнительное оборудование для оружий. Если вы ищете качественный оптический прицел, то можете посмотреть в этом магазине. Я думаю, что вы сможете тут купить мощный оптический прицел для ружья, оформить доставку в любой город РФ и ознакомиться с основными характеристиками устройств.
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