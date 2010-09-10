Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:33

Ребят, привет! Подскажите, сейчас вообще где-то можно приобрести оптический прицел? Что-то искали и не могли никак найти. Если подскажите, мы вам очень будем благодарны за информацию. Ведь они нужны, чтобы позволять поражать цель на больших дистанциях.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:10

Привет, сейчас не так просто купить оптический прицел. Очень востребованное оборудование, которое сейчас пользуется спросом. Я вам могу оптический прицел цена купить в оружейном магазине «Арсенал». Кроме прицела можно тут найти и армейскую одежду, и дополнительное оборудование для оружий. Если вы ищете качественный оптический прицел, то можете посмотреть в этом магазине. Я думаю, что вы сможете тут купить мощный оптический прицел для ружья, оформить доставку в любой город РФ и ознакомиться с основными характеристиками устройств.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость