Спецодежда

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Спецодежда

Сообщение klonik » Сегодня, 17:52

Всем привет! Нужны средства защиты органов дыхания. Если быть точнее, то нам нужны фильтрующие маски, респираторы и противогазы. Где купить можно с доставкой в регионы, а то в нашем городе таких товаров вообще нет.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Спецодежда

Сообщение zevc » Сегодня, 20:19

Привет, я тебе могу посоветовать обратиться в этот интернет-магазин https://mosdef.ru/catalog/sredstva_indi ... dykhaniya/ . Очень удобно, что тут можно закупать как оптом, так и в розницу. Тем более есть доставка в регионы России, что очень удобно осуществляется Почтой России или популярной транспортной компанией. Тут очень много сменных фильтров найдете к респираторам, любых размеров и из разных материалов. Хочу отметить, что еще у них можно на респираторы нанести логотип. Цены тут вполне приемлемые, потому что осуществляют сами производство и продажу товаров.
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