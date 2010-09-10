Спецодежда
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Спецодежда
Всем привет! Нужны средства защиты органов дыхания. Если быть точнее, то нам нужны фильтрующие маски, респираторы и противогазы. Где купить можно с доставкой в регионы, а то в нашем городе таких товаров вообще нет.
Re: Спецодежда
Привет, я тебе могу посоветовать обратиться в этот интернет-магазин https://mosdef.ru/catalog/sredstva_indi ... dykhaniya/ . Очень удобно, что тут можно закупать как оптом, так и в розницу. Тем более есть доставка в регионы России, что очень удобно осуществляется Почтой России или популярной транспортной компанией. Тут очень много сменных фильтров найдете к респираторам, любых размеров и из разных материалов. Хочу отметить, что еще у них можно на респираторы нанести логотип. Цены тут вполне приемлемые, потому что осуществляют сами производство и продажу товаров.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость